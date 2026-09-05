СМИ: Бизнес-джет с Уиткоффом и Кушнером прибыл в Москву

Бизнес-джет, на борту которого предположительно находятся американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, прибыл в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей авиационных служб.

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По данным источника, воздушное судно приземлилось в столичном аэропорту «Внуково».

В Кремле информацию о прибытии спецпосланников президента США в Москву пока не комментировали. В последний раз Уиткофф и Кушнер посещали российскую столицу в январе текущего года, когда провели переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву с предложением о завершении украинского конфликта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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