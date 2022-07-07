Экономист: государство потеряет триллион рублей при снижении НДС на продукты
Научный сотрудник РАНХиГС Василий Узун не уверен, что россиянам поможет отмена продовольственного НДС.
Понизить цены на социально значимые продукты в России можно путем помощи государства бедным слоям населения и здоровой конкуренции на рынке. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, экономист Василий Узун.
Ранее представители Минпромторга согласились рассмотреть возможность снижения ставки НДС на продажу социально значимых продуктов. Отмечается, что сейчас по большинству таких позиций ставка НДС снижена до 10%, но если уменьшить ее еще сильнее, продукты подешевеют, считают специалисты. При этом, по мнению Узуна, уменьшать цены на социально значимые товары нужно не с помощью снижения НДС, а путем помощи государства бедным гражданам.
«Если снижение ставки НДС на социально значимые продукты будет до 2-3%, то наверно, государство потеряет порядка триллиона рублей - если считать общую сумму реализации продовольствия. Это достаточно много. Хотя есть другая политика, которую Минпромторг тоже поддерживал, но не довел до конца, в том, что помогать надо бедным в критической ситуации для покупки еды. Эта политика используется во многих странах мира. Для государства это дешевле, чем сражаться с производителями, сетевой торговлей. Но здесь регулятор натыкается на то, что у нас нет налаженной налоговой системы оценки или учета доходов семей, чтобы определить, кому из них положена продовольственная помощь», - объяснил он.
Ощутят ли россияне снижение НДС на продукты на своем кармане, эксперты пока не знают.
«Пока невозможно сказать, заметит ли потребитель то, что товары подешевели, в случае снижения НДС. При наличии конкуренции производителей и магазинов по реализации продукта, эта мера должна привести к снижению цены. Если конкуренции нет или она недостаточна – гарантировать, что цены снизятся, никто не может», - отметил Узун.
Экономист также считает, что высокие цены на российском рынке связаны с отсутствием конкуренции из-за фактической «монополии» крупных холдингов.
«Производитель выпускает товар по определенной цене. Можно потом установить, что розничная цена должна быть не выше, чем 5-10% от отпускной цены производителя. Но как это соблюсти? На товар есть затраты в виде кредитов, которые зависят от инфляции, транспортировки. Понятно, что есть посредники, которые пытаются поднять цену. Но если есть хорошая конкурентная среда, то цена не будет зашкаливать. Однако как раз в нашей системе этого нет. Крупнейшие холдинги производят 60-80% продукции. Конкуренция между ними есть, но все-таки эти компании очень легко согласовывают ценовую политику. Сети тоже крупнейшие. Допуск к рынку фермеров, малых предприятий есть, но фактически выйти на него очень сложно из-за всяких препятствий. Минпромторг имеет благородную цель, но как ее добиться – большой вопрос», - заключил Узун.
Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что создание в России государственных торговых сетей с фиксированными ценами приведет к дефициту и «сахарному» ажиотажу в отношении всех продуктов питания.
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