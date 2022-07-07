Экономист: государство потеряет триллион рублей при снижении НДС на продукты

Понизить цены на социально значимые продукты в России можно путем помощи государства бедным слоям населения и здоровой конкуренции на рынке. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, экономист Василий Узун.

Ранее представители Минпромторга согласились рассмотреть возможность снижения ставки НДС на продажу социально значимых продуктов. Отмечается, что сейчас по большинству таких позиций ставка НДС снижена до 10%, но если уменьшить ее еще сильнее, продукты подешевеют, считают специалисты. При этом, по мнению Узуна, уменьшать цены на социально значимые товары нужно не с помощью снижения НДС, а путем помощи государства бедным гражданам.