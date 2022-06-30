«Выгодное дело»: Российским бизнесменам указали на доходность продажи мороженого
Производство мороженого в условиях санкций показало свою прибыльность, есть лишь некоторые проблемы с оборудованием, отметила в эфире НСН замгендиректора Союза мороженщиков Наталья Уткина.
Маржинальность при производстве мороженого намного выше, чем при производстве молочных продуктов, поэтому это в любом случае выгодное дело, рассказала замгендиректора, главный технолог Союза мороженщиков России Наталья Уткина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов сообщил, что объем инвестиций в производство мороженого в России в 2020 и 2021 годах вырос почти в три раза и составил в среднем более 6,5 млрд рублей. Наталья Уткина отметила, что в сегодняшних реалиях при производстве мороженого в России наблюдаются лишь небольшие трудности.
«Маржинальность при производстве мороженого выше, чем при производстве молочных продуктов, поэтому это в любом случае выгодное дело. Но выгодно оно даже не столько из-за маржинальности, сколько из-за того, что мороженое – это самое полезное лакомство для людей. Там содержатся и белки, и аминокислоты. Самое главное – бизнес должен быть прозрачным. Качество мороженого должно быть высоким, и тогда у начинающих предпринимателей должно все получиться», - сказала Уткина.
По ее словам, с конца февраля цены на сырье, упаковки и импортные ингредиенты для мороженого начали расти, однако в мае они уже «откатились назад».
«С конца февраля по май включительно шел рост стоимости сырья, упаковки, импортных ингредиентов. Это повлекло за собой увеличение себестоимости мороженого и повышение цен на рынке. В мае эти цены откатились все-таки назад. Они не дошли до уровня февраля, но тем не менее, стали поменьше. Это даже позволит некоторым производителям снизить цены на мороженое. Самая большая проблема для производителей мороженого – это то, что производители оборудования ушли с рынка. Теперь обслуживание оборудования составляет проблемы. Сейчас на рынке мороженого сложнее более крупным фирмам, потому что у них оборудование иностранных производителей. Также им нужны большие объемы ароматизаторов и красителей», - добавила Уткина.
Со своей стороны, владелец и основатель сети кафе мороженого Gelateria PLOMBIR Евгений Драй в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что производство мороженого является довольно прибыльным делом. Он подтвердил слова Натальи Уткиной о том, что санкции не нанесли колоссального ущерба в этой нише.
«Производство мороженого – вполне прибыльное дело, после коронавируса постепенно все восстановилось. Сейчас намного лучше, чем было год-два назад. Санкции сильно не отразились на производстве мороженого. Есть больше проблемы с оборудованием, в частности, были итальянские фризеры для производства. А с производством самих ингредиентов проблем особых нет. Бизнес уже адаптировался к новым ограничениям», - сказал Драй.
Бизнесмен также дал советы начинающим предпринимателям о том, как открыть розничную точку по продаже мороженого.
«Если открывать новую розничную точку, то тут много нюансов. Может быть плохой выбор места, потому что мороженое – это в большей степени импульсная торговля. Может быть плохой контроль за объектом, продавцами, плохое качество сервиса. Нужно, чтобы все качественно производилось и качественно хранилось. Начинающий предприниматель, который никогда не занимался мороженым, должен все эти требования соблюдать», - добавил Драй.
Ранее аналитический центр Milknews сообщал, что производство мороженого в России в январе — марте 2022 года по сравнению с уровнем аналогичного периода 2021 года увеличилось на 8,9%, до 105,2 тысяч тонн.
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