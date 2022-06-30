«Выгодное дело»: Российским бизнесменам указали на доходность продажи мороженого

Накануне гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов сообщил, что объем инвестиций в производство мороженого в России в 2020 и 2021 годах вырос почти в три раза и составил в среднем более 6,5 млрд рублей. Наталья Уткина отметила, что в сегодняшних реалиях при производстве мороженого в России наблюдаются лишь небольшие трудности.

«Маржинальность при производстве мороженого выше, чем при производстве молочных продуктов, поэтому это в любом случае выгодное дело. Но выгодно оно даже не столько из-за маржинальности, сколько из-за того, что мороженое – это самое полезное лакомство для людей. Там содержатся и белки, и аминокислоты. Самое главное – бизнес должен быть прозрачным. Качество мороженого должно быть высоким, и тогда у начинающих предпринимателей должно все получиться», - сказала Уткина.

По ее словам, с конца февраля цены на сырье, упаковки и импортные ингредиенты для мороженого начали расти, однако в мае они уже «откатились назад».

«С конца февраля по май включительно шел рост стоимости сырья, упаковки, импортных ингредиентов. Это повлекло за собой увеличение себестоимости мороженого и повышение цен на рынке. В мае эти цены откатились все-таки назад. Они не дошли до уровня февраля, но тем не менее, стали поменьше. Это даже позволит некоторым производителям снизить цены на мороженое. Самая большая проблема для производителей мороженого – это то, что производители оборудования ушли с рынка. Теперь обслуживание оборудования составляет проблемы. Сейчас на рынке мороженого сложнее более крупным фирмам, потому что у них оборудование иностранных производителей. Также им нужны большие объемы ароматизаторов и красителей», - добавила Уткина.