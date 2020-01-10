В ОП поддержали штрафы за завышение тарифов по ЖКХ
Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ в эфире НСН призвал установить максимальные штрафы в жилищно-коммунальной сфере.
Минстрой до марта 2020 года обязан разработать законопроект по системе штрафов ресурсоснабжающих организаций за превышение стоимости услуг ЖКХ. С такой инициативой выступило правительство РФ, пишут «Известия». Поправки планируется внести в ст.157 Жилищного кодекса РФ к сентябрю.
Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в беседе с НСН поддержал введение штрафов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
«Я считаю, что любое нарушение правил поведения в жилищно-коммунальном хозяйстве должно каким-то образом стимулировать нарушителя, а это возможно только при помощи высоких штрафов. Нужно одновременно штрафовать ресурсоснабжающие организации за повышение тарифов и тех, кто не оплачивает услуги. Я глубоко убежден, что из-за того, что одни не оплачивают услуги, страдают другие. Нужно вводить жесткие меры, поэтому я за штрафы. Мы должны привести в порядок систему оплаты», - сказал Шпектор.
Сейчас Жилищный кодекс не содержит отдельного положения о штрафах для ресурсоснабжающих организаций. При этом инициативу также поддержали глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы России Галина Хованская, первый зампред фракции «Единой России» в ГД Андрей Исаев, зампред фракции ЛДПР в нижней палате Ярослав Нилов и первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.
Собеседник НСН ко всему прочему отметил, что необходимо «увеличить норматив с коэффициентом в 10» в рамках штрафных санкций для граждан, которые «уклоняются от установки специальных приборов учета».
«Ресурсникам приходится следовать нормативам, которые существуют сейчас, здесь тоже страдают другие люди. [Если повысить коэффициент], тогда появится желание ставить приборы учета. У нас, к сожалению, на уровне сознания ничего не решается, поэтому нужны какие-то меры жесткого поведения по отношению и к одним, и к другим», - заключил глава профильной Комиссии ОП.
В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год. На вопрос НСН, можно ли не повышать тарифы, учитывая, что задолженность за коммунальные услуги уже достигла триллиона рублей, Игорь Шпектор ответил отрицательно.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
- CNN: «Боинг» в Иране был сбит двумя ракетами
- В ОП поддержали штрафы за завышение тарифов по ЖКХ
- «Зачем оно Хафтару?» Сатановский не верит в прекращение огня в Ливии
- Власти Казахстана назвали основную версию крушения самолета в Алма-Ате