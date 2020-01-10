В ОП поддержали штрафы за завышение тарифов по ЖКХ

Минстрой до марта 2020 года обязан разработать законопроект по системе штрафов ресурсоснабжающих организаций за превышение стоимости услуг ЖКХ. С такой инициативой выступило правительство РФ, пишут «Известия». Поправки планируется внести в ст.157 Жилищного кодекса РФ к сентябрю.

Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в беседе с НСН поддержал введение штрафов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Я считаю, что любое нарушение правил поведения в жилищно-коммунальном хозяйстве должно каким-то образом стимулировать нарушителя, а это возможно только при помощи высоких штрафов. Нужно одновременно штрафовать ресурсоснабжающие организации за повышение тарифов и тех, кто не оплачивает услуги. Я глубоко убежден, что из-за того, что одни не оплачивают услуги, страдают другие. Нужно вводить жесткие меры, поэтому я за штрафы. Мы должны привести в порядок систему оплаты», - сказал Шпектор.