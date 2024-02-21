Союз туриндустрии попросил вернуть субсидирование туристических чартеров по России

Туроператоры просят вернуть субсидирование туристических чартеров по России хотя бы частично. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин на стратсессии в Госдуме по транспорту.

Он пояснил, что программу требуется возобновить хотя бы в тех регионах, где фиксируется недостаток авиаперевозок. Это могло бы снизить стоимость перевозок, передает РИА Новости.