Союз туриндустрии попросил вернуть субсидирование туристических чартеров по России

Туроператоры просят вернуть субсидирование туристических чартеров по России хотя бы частично. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин на стратсессии в Госдуме по транспорту.

Он пояснил, что программу требуется возобновить хотя бы в тех регионах, где фиксируется недостаток авиаперевозок. Это могло бы снизить стоимость перевозок, передает РИА Новости.

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По словам Горина, речь, например, о туристическом пакете на Байкал или в Приморье. Представитель РСТ напомнил, что во время действия программы он стоил 35–40 тысяч рублей на человека, включая перелет, а сейчас — 80–90 тысяч.

Представитель Минэкономики на заседании сказал, что программа чартеров по России теряет актуальность «с учетом повышенного спроса на туристические продукты». Программа туристических чартеров в регионы России действовала с 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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