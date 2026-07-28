Дипломат Абилов: Эстония не планирует полного закрытия границы с Россией
Власти Эстонии не планируют полностью закрывать границу с Россией. Об этом заявил в беседе с РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.
Ранее Таллин сократил время работы пограничного пункта «Нарва-1» на четыре часа, он открыт с 07.00 до 19.00. Эстония объясняла такие шаги желанием перераспределить нагрузку на пограничников, пишет Ura.ru.
«По заверениям эстонских властей, предпринимаемые меры направлены именно на сокращение пассажиропотока и грузопотока и на данный момент не предполагают полного закрытия границы», - рассказал Абилов.
Как отметил дипломат, эта позиция может объясняться тем, что среди пересекающих российско-эстонскую границу преобладают граждане Евросоюза, в том числе Эстонии.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1
- Жизнь в долг: Россиянам назвали безопасную «норму» переработок
- В России выйдет первый фильм, полностью созданный с помощью ИИ
- Референдум по заказу: 60% граждан Армении выберут вступление в ЕС
- Дрон влетел в квартиру в многоквартирном доме в Курске
- Депутат Буцкая раскрыла, как удалось взыскать рекордные долги по алиментам
- В Шебекине 19 мирных жителей пострадали при атаке дрона ВСУ на автобус
- Дипломат Абилов: Эстония не планирует полного закрытия границы с Россией
- В ДТП в Тульской области погибли четыре человека
- Депутат Свищев рассказал, как правильно получать денежные переводы от родственников