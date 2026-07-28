Дипломат Абилов: Эстония не планирует полного закрытия границы с Россией

Ранее Таллин сократил время работы пограничного пункта «Нарва-1» на четыре часа, он открыт с 07.00 до 19.00. Эстония объясняла такие шаги желанием перераспределить нагрузку на пограничников, пишет Ura.ru.

«По заверениям эстонских властей, предпринимаемые меры направлены именно на сокращение пассажиропотока и грузопотока и на данный момент не предполагают полного закрытия границы», - рассказал Абилов.

Как отметил дипломат, эта позиция может объясняться тем, что среди пересекающих российско-эстонскую границу преобладают граждане Евросоюза, в том числе Эстонии.

