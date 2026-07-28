В России выйдет первый фильм, полностью созданный с помощью ИИ

Первый научно-популярный документальный фильм, полностью созданный с помощью технологий искусственного интеллекта, выпустят в России в 2026 году. Об этом рассказал автор сценария и режиссер ленты Константин Кузнецов, передает ТАСС.

Картина рассказывает о полководце Михаиле Кутузове.

«Это пока первая работа, сделанная полностью с искусственным интеллектом. Во всяком случае, в России точно… Это наша скромная попытка снова возродить интерес к истории», - поделился Кузнецов.

Как отметил режиссер, в фильме продолжительностью 40 минут «оживает» свыше 50 классических живописных полотен.

Создатели картины находятся на стадии получения прокатного удостоверения и ведут переговоры для организации премьеры с несколькими стриминговыми платформами. Выход фильма запланирован на лето - осень текущего года. По словам Кузнецова, основная сложность связана с тем, что в прокат еще никогда не допускались картины, полностью созданные с помощью ИИ.

Ранее стало известно, что в США покажут документальную драму о протестах в Иране «Мечты о фиалках», которая полностью сгенерирована с помощью инструментов ИИ, пишет Ura.ru.

