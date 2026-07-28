Жизнь в долг: Россиянам назвали безопасную «норму» переработок
Разовая сверхурочная работа допустима, когда за ней следует полноценное восстановление, заявила НСН Екатерина Каталина.
Если человек задерживается каждый день или несколько раз в неделю на работе, это уже сигнал о том, что неправильно распределена нагрузка, заявила НСН психолог Екатерина Каталина.
Постоянные переработки отнимают у человека 25 лет жизни, поэтому работать сверхурочно можно не чаще одного дня в неделю. Таким мнением терапевт Людмила Лапа поделилась с 360.ru. По ее словам, если перерабатывать чаще, организм не успевает восстанавливаться, что приводит к хронической усталости, повышению давления и риску сердечно-сосудистых заболеваний. Каталина согласилась с пагубным влиянием переработок.
«Я бы осторожно относилась к конкретной цифре «25 лет жизни»: такие оценки сильно зависят от методики подсчета, профессии, уровня стресса, сна, дохода, образа жизни и состояния здоровья человека. Но с общей мыслью согласиться можно: регулярные переработки действительно истощают организм и психику. Если человек задерживается каждый день или несколько раз в неделю, это уже сигнал, что неправильно распределена нагрузка, не хватает сотрудников или нарушены рабочие процессы. Разовая сверхурочная работа допустима, когда за ней следует полноценное восстановление. Если восстановления нет, организм начинает жить в долг», - отметила она.
По ее словам, переработки неизбежно приводят к хроническому стрессу, из-за чего человек просто теряет интерес к работе.
«С психологической точки зрения постоянные переработки приводят к хроническому стрессу. Сначала человек может ощущать мобилизацию: «Я справляюсь», «я эффективен», «сейчас доделаю». Но если такой режим продолжается долго, ресурсы перестают восстанавливаться. Появляются раздражительность, тревожность, нарушения сна, снижение концентрации, ощущение эмоциональной пустоты, потеря мотивации. В дальнейшем это может перейти в профессиональное выгорание, когда человек уже не просто устал, а теряет интерес к работе, хуже справляется с задачами и начинает воспринимать даже привычные обязанности как непосильные», - объяснила она.
Если человек трудоголик, ему не стоит пытаться «излечиться», потому что это не болезнь, а способ справиться с неуверенностью в себе и тревогой. Об этом НСН рассказала руководитель центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева.
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