Если человек задерживается каждый день или несколько раз в неделю на работе, это уже сигнал о том, что неправильно распределена нагрузка, заявила НСН психолог Екатерина Каталина.

Постоянные переработки отнимают у человека 25 лет жизни, поэтому работать сверхурочно можно не чаще одного дня в неделю. Таким мнением терапевт Людмила Лапа поделилась с 360.ru. По ее словам, если перерабатывать чаще, организм не успевает восстанавливаться, что приводит к хронической усталости, повышению давления и риску сердечно-сосудистых заболеваний. Каталина согласилась с пагубным влиянием переработок.