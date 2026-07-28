В ДТП в Тульской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли в аварии с легковым и грузовым автомобилями в Тульской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел на 299-м километре автодороги М-2 «Крым» в Чернском муниципальном районе.

«В результате ДТП погибли 4 человека», - указано в сообщении.

Ранее на трассе Симферополь - Евпатория в Крыму столкнулись легковушка и автобус, погибли водитель и два несовершеннолетних пассажира автомобиля, напоминает Ura.ru.

