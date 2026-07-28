У большинства граждан Армении выраженной позиции по вопросу вступления в Евросоюз нет, но в стране доминируют провластные и западные СМИ, поэтому в итоге 60% людей выберут европейский путь в случае референдума, заявил НСН экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые после июньских выборов позвонил Владимиру Путину. Он попросил Москву «принять меры в связи с введенными Россией ограничениями на импорт армянской продукции», считая, что ограничения противоречат двусторонним соглашениям и правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).В Кремле напомнили Пашиняну о необходимости «проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразэс». Микаэлян раскрыл, чем может закончиться такой референдум.