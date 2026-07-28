Референдум по заказу: 60% граждан Армении выберут вступление в ЕС
Грант Микаэлян заявил НСН, что торговые ограничения со стороны России незначительно влияют на мнение общественности в Армении.
У большинства граждан Армении выраженной позиции по вопросу вступления в Евросоюз нет, но в стране доминируют провластные и западные СМИ, поэтому в итоге 60% людей выберут европейский путь в случае референдума, заявил НСН экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые после июньских выборов позвонил Владимиру Путину. Он попросил Москву «принять меры в связи с введенными Россией ограничениями на импорт армянской продукции», считая, что ограничения противоречат двусторонним соглашениям и правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).В Кремле напомнили Пашиняну о необходимости «проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразэс». Микаэлян раскрыл, чем может закончиться такой референдум.
«Все зависит от того, кто референдум проведет. У большинства людей выраженной позиции по этому вопросу нет. Если будет подготовка референдума, заинтересованные стороны начнут пропаганду за свою позицию. Учитывая, что в медиапространстве у властей и Запада в Армении доминирование, то европейский вариант победит. Возможно, не с очень большой разницей, но как минимум 60% он наберет. Сейчас градус общественной дискуссии очень низкий, так как сами политики в отпуске в разгар лета. А западные пропагандистские СМИ в Армении работают очень интенсивно. Они определяют в значительной степени, как население будет воспринимать все новости», - рассказал он.
По его словам, торговые ограничения со стороны России незначительно влияют на мнение общественности.
«Введенные со стороны России торговые ограничения особо не влияют на это. Если их цель донести информацию или склонить население к какому-то выбору, то цель является чисто информационной. Сегодня Россия не использует инструменты мягкой силы, поэтому остаются такие более грубые, у которых есть и ограничения, и свои последствия. Они дорого обходятся и самому инициатору таких действий, экономические санкции невыгодны никому. Конечно, это косвенно влияет на общественное мнение не в пользу евроинтеграции. С другой стороны, это затратная попытка повлиять на общественное мнение», - добавил собеседник НСН.
Ранее Грант Микаэлян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Армения не сможет найти покупателей фруктов и овощей на место России, так как есть конкуренция со стороны Турции.
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