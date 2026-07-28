В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1

Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали на острове Кюсю на юго-западе Японии. Об этом сообщили в Главном метеорологическом агентстве страны.

Толчки произошли в районе префектуры Кумамото около 16.27 (10.27 мск). Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров, отмечает RT.

На фоне сейсмособытия было выпущено предупреждение об угрозе цунами для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе города Карасук в Новосибирской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеЯпония

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