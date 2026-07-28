В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1
28 июля 202610:58
Юлия Савченко
Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали на острове Кюсю на юго-западе Японии. Об этом сообщили в Главном метеорологическом агентстве страны.
Толчки произошли в районе префектуры Кумамото около 16.27 (10.27 мск). Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров, отмечает RT.
На фоне сейсмособытия было выпущено предупреждение об угрозе цунами для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.
Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе города Карасук в Новосибирской области.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России ограничили ввоз и транзит мясной продукции белорусского производителя
- В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1
- Жизнь в долг: Россиянам назвали безопасную «норму» переработок
- В России выйдет первый фильм, полностью созданный с помощью ИИ
- Референдум по заказу: 60% граждан Армении выберут вступление в ЕС
- Дрон влетел в квартиру в многоквартирном доме в Курске
- Депутат Буцкая раскрыла, как удалось взыскать рекордные долги по алиментам
- В Шебекине 19 мирных жителей пострадали при атаке дрона ВСУ на автобус
- Дипломат Абилов: Эстония не планирует полного закрытия границы с Россией
- В ДТП в Тульской области погибли четыре человека