«Должников по алиментам становится меньше, но, к сожалению, суммы долгов еще достаточно велики. Система, которая позволяет автоматически блокировать права или выезд за границу, хорошо работает, контроль крупных покупок - это тоже работающий механизм. С прошлого года работает реестр злостных неплательщиков, куда государство вносит имена тех людей, которые не просто имеют долг, а у кого уже есть административное или даже уголовное наказание», - рассказала она.

По ее словам, сегодня также делается акцент на то, чтобы напомнить человеку о его долге.

«Часто предлагают создать алиментный фонд, но он тоже не решит все проблемы. Если государство будет выплачивать деньги вместо должника, у отцов-неплательщиков исчезнет стимул платить самим, а долг просто перейдёт на бюджет. К тому же, создание фонда означает отдельную статью расходов, сложную систему контроля и администрирования. При этом, по оценкам, на это уйдут значительные средства, которые лучше направлять на универсальные меры поддержки детей. Поэтому мы принимаем законодательные меры, которые помогают напомнить человеку, что он должен своему ребенку - по Конституции и по совести. Мужчины, которые бегают от алиментов, должны понимать, что правда все равно победит», - добавила депутат.

Если человек официально не работает, для расчета алиментов берется средняя сумма в регионе, зачастую она больше зарплаты человека при подработках, заявил исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба в пресс-центре НСН.

