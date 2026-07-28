Депутат Буцкая раскрыла, как удалось взыскать рекордные долги по алиментам
Мужчины, которые бегают от алиментов, должны понимать, что заплатить все равно придется, заявила НСН Татьяна Буцкая.
Система, которая позволяет автоматически блокировать права или выезд за границу должников по алиментам, хорошо работает, как и контроль крупных покупок, заявила НСН первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
В первую половину 2026 года судебные приставы взыскали с должников по алиментам 53,3 млрд руб., пишет «Коммерсант». Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Эксперты считают, что приставы сумели выстроить эффективную систему взыскания задолженностей — в частности, с помощью автоматической блокировки автомобильных прав при долге свыше 10 тыс. руб. Буцкая раскрыла, как государство решает проблему таких должников.
«Должников по алиментам становится меньше, но, к сожалению, суммы долгов еще достаточно велики. Система, которая позволяет автоматически блокировать права или выезд за границу, хорошо работает, контроль крупных покупок - это тоже работающий механизм. С прошлого года работает реестр злостных неплательщиков, куда государство вносит имена тех людей, которые не просто имеют долг, а у кого уже есть административное или даже уголовное наказание», - рассказала она.
По ее словам, сегодня также делается акцент на то, чтобы напомнить человеку о его долге.
«Часто предлагают создать алиментный фонд, но он тоже не решит все проблемы. Если государство будет выплачивать деньги вместо должника, у отцов-неплательщиков исчезнет стимул платить самим, а долг просто перейдёт на бюджет. К тому же, создание фонда означает отдельную статью расходов, сложную систему контроля и администрирования. При этом, по оценкам, на это уйдут значительные средства, которые лучше направлять на универсальные меры поддержки детей. Поэтому мы принимаем законодательные меры, которые помогают напомнить человеку, что он должен своему ребенку - по Конституции и по совести. Мужчины, которые бегают от алиментов, должны понимать, что правда все равно победит», - добавила депутат.
Если человек официально не работает, для расчета алиментов берется средняя сумма в регионе, зачастую она больше зарплаты человека при подработках, заявил исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба в пресс-центре НСН.
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