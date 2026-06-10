Не по щелчку: Почему слова Путина не опустят ставку ЦБ до 10%
Дмитрий Голубовский заявил НСН, что на следующей неделе ЦБ опустит ставку на половину процента.
Сегодня ключевая ставка из-за уровня инфляции не может быть ниже 12%, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что успехи в борьбе с инфляцией позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки Центробанка. На совещании с членами правительства он отметил, что уровень инфляции составляет «пять с небольшим процентов». Голубовский уверен, что на следующей неделе ЦБ опустит ставку на половину процента.
«Конечно, это не по щелчку пальцев делается, но повлияет на следующее заседание Банка России, оно будет на следующей неделе. Я думаю, что Банк России все равно будет действовать, исходя из своих компетенций, поэтому снизит ставку на половину процента. В этом году мы точно не успеем дойти до уровня в 10%, это абсолютно исключено. Такой уровень возможен максимум в следующем году, но на это влияет очень много факторов, включая бюджетный дефицит. Конечно, пока большие оборонные издержки, инфляция будет на значительном уровне. С нынешней инфляция ставка должна быть на уровне 12% минимум, чтобы не дать инфляции разгуляться», - объяснил он.
На последнем заседании 24 апреля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 14,5%.
Ранее исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин заявил «Радиоточке НСН», что при ключевой ставке в 10-12% бизнес уже сможет брать кредиты на коммерческой основе, а также нарастит инвестиционную активность.
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