«Конечно, это не по щелчку пальцев делается, но повлияет на следующее заседание Банка России, оно будет на следующей неделе. Я думаю, что Банк России все равно будет действовать, исходя из своих компетенций, поэтому снизит ставку на половину процента. В этом году мы точно не успеем дойти до уровня в 10%, это абсолютно исключено. Такой уровень возможен максимум в следующем году, но на это влияет очень много факторов, включая бюджетный дефицит. Конечно, пока большие оборонные издержки, инфляция будет на значительном уровне. С нынешней инфляция ставка должна быть на уровне 12% минимум, чтобы не дать инфляции разгуляться», - объяснил он.

На последнем заседании 24 апреля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 14,5%.

Ранее исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин заявил «Радиоточке НСН», что при ключевой ставке в 10-12% бизнес уже сможет брать кредиты на коммерческой основе, а также нарастит инвестиционную активность.

