Дрон влетел в квартиру в многоквартирном доме в Курске

Беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом в Курске. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.

Как отметил губернатор, дрон попал в здание, но не взорвался.

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«К счастью, в момент удара в квартире, куда влетел БПЛА, никто не находился, обошлось без пострадавших», - написал Хинштейн на платформе «Макс».

Жильцы были эвакуированы, территория дома оцеплена. Боевую часть БПЛА обезвредили саперы.

Ранее беспилотник попал в многоквартирный дом в подмосковном Чехове, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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