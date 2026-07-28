Дрон влетел в квартиру в многоквартирном доме в Курске
28 июля 202610:26
Юлия Савченко
Беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом в Курске. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.
Как отметил губернатор, дрон попал в здание, но не взорвался.
«К счастью, в момент удара в квартире, куда влетел БПЛА, никто не находился, обошлось без пострадавших», - написал Хинштейн на платформе «Макс».
Жильцы были эвакуированы, территория дома оцеплена. Боевую часть БПЛА обезвредили саперы.
Ранее беспилотник попал в многоквартирный дом в подмосковном Чехове, напоминает Ura.ru.
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