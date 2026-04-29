В Севастополе уничтожили 23 дрона и три безэкипажных катера ВСУ
29 апреля 202609:48
Более 20 беспилотников и безэкипажных катеров ликвидировали во время ночной атаки ВСУ на Севастополь. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Отмечается, что атаку отразили военные, силы ПВО и мобильные огневые группы.
«Сбито 23 БПЛА в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны, а также три БЭКа на большом расстоянии от берега», - указал Развожаев.
Пострадавших и повреждений нет.
Ранее Севастополь подвергся одной из наиболее масштабных атак украинских БПЛА, погиб один человек, напоминает Ura.ru.
