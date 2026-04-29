На туапсинском НПЗ локализовали возгорание

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе локализовали. Об этом рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

Огонь был локализован в 07:05 мск.

«В ликвидации ЧП по состоянию на утро 29 апреля участвуют 312 человек и 73 единицы техники», - отметили в оперштабе.

Ранее на НПЗ разгорелся пожар из-за падения обломков беспилотников. В целях безопасности жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали. В Туапсинском муниципальном округе ввели режим ЧС регионального уровня, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
