Без резких движений. Эксперт дал оценку новым правилам торговли топливом на биржах

Сергей Пикин не стал делать прогнозов об изменении конечной стоимости топлива на АЗС.

«Насколько новая процедура повлияет на конечную стоимость бензина, например, на АЗС, непонятно. Потому что топливный рынок на 100 % не управляем, скорее, важна его динамика. Необходимо, чтобы прекратился ажиотажный рост топлива. Если это произойдет, и на АЗС будет поспокойнее. Но ждать снижения цен, конечно, не приходится», - заявил директор Фонда энергетического развития.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдум по энергетике Дмитрий Ионин ранее пояснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что бензин в России не подешевеет до тех пор, пока не изменится налоговое регулирование и не будут запущены рыночные механизмы.

