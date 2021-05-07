Без резких движений. Эксперт дал оценку новым правилам торговли топливом на биржах
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН прокомментировал изменениям процедуры биржевых торгов топливом.
Правительство России изменило порядок биржевых торгов топливом для стабилизации цен, сообщила пресс-служба кабмина.
Для снижения рисков монопольного ценообразования крупные нефтяные компании России должны будут отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС смогут купить его по рыночным ценам. Предполагается, что такой подход способствует равномерности биржевых торгов.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН пояснил, что изменения правил биржевых торгов топливом затрагивают только оптовый сегмент продаж.
«С начала 2021 года цена на топливо на оптовом рынке выросла значительно больше, чем на розничном – примерно раза в три. Если в розничном сегменте мы констатируем рост цены на бензин на уровне 3-3,4%, то в оптовом – на 8-9%. Поэтому правительство решило сделать торги более плавными, планомерными и предсказуемыми – чтобы не было резких скачков и независимые АЗС могли прогнозировать цены на топливо. С точки зрения объемов продаж топлива ничего не меняется, новой станет только процедура торгов», - подчеркнул эксперт.
Сергей Пикин не стал делать прогнозов об изменении конечной стоимости топлива на АЗС.
«Насколько новая процедура повлияет на конечную стоимость бензина, например, на АЗС, непонятно. Потому что топливный рынок на 100 % не управляем, скорее, важна его динамика. Необходимо, чтобы прекратился ажиотажный рост топлива. Если это произойдет, и на АЗС будет поспокойнее. Но ждать снижения цен, конечно, не приходится», - заявил директор Фонда энергетического развития.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдум по энергетике Дмитрий Ионин ранее пояснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что бензин в России не подешевеет до тех пор, пока не изменится налоговое регулирование и не будут запущены рыночные механизмы.
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