Власти начали правовую подготовку к ограничению экспорта бензина

Российские власти начали подготовку правовой базы для временного запрета вывоза бензина, сообщает «Коммерсант».

На данный момент известно, что правительство планирует внести бензин в перечень товаров, которые важны для внутреннего рынка. На такие товары при необходимости власти могут наложить ограничения или запрет экспорта. Включение бензина в перечень не влечет особых последствий, но позволяет быстро ввести ограничительные меры в будущем.

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Ранее вице-премьер, курирующий энергетику, Александр Новак отметил, что такие меры возможны для сдерживания цен на топливо в период повышенного спроса. По его словам, проблем в текущем периоде не ожидается, но они могут возникнуть в ходе посевной кампании, летом и во время ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.


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