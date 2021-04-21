Новак назвал условия возможного ограничения экспорта бензина

Правительство Российской Федерации рассматривает возможность введения ограничений на поставки бензина за рубеж только в периоды пикового спроса, например, летом. Об этом заявил вице-премьер о вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Новак.

Он подчеркнул, что на сегодня необходимости в подобных ограничениях нет. По словам Новака, проблем в текущем периоде не ожидается, но они могут возникнуть в ходе посевной кампании, летом и во время ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этот случай и существует данная мера как вариант.

Как уточнил вице-премьер, возможно ограничение экспорта только бензина, проблем с дизельным топливом не фиксируется.

