Новак назвал условия возможного ограничения экспорта бензина
Правительство Российской Федерации рассматривает возможность введения ограничений на поставки бензина за рубеж только в периоды пикового спроса, например, летом. Об этом заявил вице-премьер о вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Новак.
Он подчеркнул, что на сегодня необходимости в подобных ограничениях нет. По словам Новака, проблем в текущем периоде не ожидается, но они могут возникнуть в ходе посевной кампании, летом и во время ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этот случай и существует данная мера как вариант.
Как уточнил вице-премьер, возможно ограничение экспорта только бензина, проблем с дизельным топливом не фиксируется.
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