«Без предела»: Биткоину пообещали рост до $13 млн за 10 лет

Курс биткоина может дойти до $100 тысяч, перевалив за эту отметку уже к Новому году, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов. Как пишет издание, по капитализации главная криптовалюта уже превысила все мировые запасы серебра на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США. При этом в случае коррекции после достижения новых максимумов биткоин может откатиться до уровней $60–70 тысяч. Каминский лишь отчасти подтвердил подобный прогноз.

«Кажется, курс в $100 тысяч мы увидим уже в этом году. Предположу, что удерживать позицию он будет недолго, многие будут фиксировать свою прибыль на этой отметке, поэтому возможна коррекция сразу после ее достижения. Однако не стоит думать, что 100 тысяч — предел для текущего цикла. Глава MicroStrategy Майкл Сейлор объявил, что потратит за следующие 3 года $42 миллиарда на покупку BTC. Майнерами за следующие три года будет добыто всего 492 750 биткоина, поделив эти два числа, мы получаем среднюю цену в районе 85 тысячи долларов. При этом США планируют покупать до 200 тысячи биткоинов в год на протяжении пяти лет с целью накопить миллион биткоинов. Четко видно, что размер спроса кратно превышает предложения. Согласно закону спроса и предложения дефицитные активы всегда растут в цене», - заявил он.