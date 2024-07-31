В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли

По его словам, после того, как цифровой рубль станет востребован, надо будет заинтересовать в нём тех, «кто владеет биткоином».

«Он доверяет нам и понимает, что цифровой рубль ему принесет пользу. Он продаст за цифровой рубль свой биткоин. То есть это вопрос рынка опять же», - сказал парламентарий.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, легализующий на территории России деятельность по добыче криптовалют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».