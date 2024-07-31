В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли
В будущем в России можно будет обменять биткоины на цифровые рубли. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, после того, как цифровой рубль станет востребован, надо будет заинтересовать в нём тех, «кто владеет биткоином».
«Он доверяет нам и понимает, что цифровой рубль ему принесет пользу. Он продаст за цифровой рубль свой биткоин. То есть это вопрос рынка опять же», - сказал парламентарий.
Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, легализующий на территории России деятельность по добыче криптовалют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru