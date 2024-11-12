Курс биткоина вырос до рекордных $89,8 тысячи
12 ноября 202410:52
Курс биткоина 12 ноября вновь обновил рекорд и увеличился до исторического максимума — $89,8 тысячи. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.
По состоянию на 10:00 мск криптовалюта торговалась на уровне $89,75 тысячи. Позже, к 10:38 по Москве, биткоин опустился до отметки $89 438.
Накануне стоимость биткоина впервые в истории превысила $85 тысяч.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT заявил, что до конца 2024 года биткоину «открыта дорога» к новому рекорду в $100 тысяч.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru