«Без газа, но с мигрантами»: В Германии объяснили «разрушение» экономики

Германия отказалась от дешевого российского газа из-за Украины, что привело к серьезному кризису в стране, а наплывы мигрантов только усугубляют эту ситуацию, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

Германия «рушится» и «приближается к точке невозврата», падение ее экономики может стать «необратимым», пишет Bloomberg. После пяти лет стагнации экономика ФРГ сейчас на 5% меньше, чем могла бы быть при темпах роста до пандемии. Кризис является самым большим с момента воссоединения ФРГ и ГДР, утверждают аналитики. Рар назвал подобную риторику слишком панической.