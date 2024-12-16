«Без газа, но с мигрантами»: В Германии объяснили «разрушение» экономики
Александр Рар заявил НСН, что Германия столкнулась с серьезным энергетическим кризисом из-за конфликта на Украине.
Германия отказалась от дешевого российского газа из-за Украины, что привело к серьезному кризису в стране, а наплывы мигрантов только усугубляют эту ситуацию, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Германия «рушится» и «приближается к точке невозврата», падение ее экономики может стать «необратимым», пишет Bloomberg. После пяти лет стагнации экономика ФРГ сейчас на 5% меньше, чем могла бы быть при темпах роста до пандемии. Кризис является самым большим с момента воссоединения ФРГ и ГДР, утверждают аналитики. Рар назвал подобную риторику слишком панической.
«Это панические заявления. Как житель Германии я признаков какой-то катастрофы и разрушения не вижу. Но я вижу, что в Германии много кризисов в экономическом поле. Эти проблемы никак не решаются со стороны правительства. Во-первых, нужно сказать, что в Германии сейчас нет правительства, не забываем, что «светофор»(правящая коалиция из трех партий. - прим. НСН) рухнул. Конечно, должно прийти новое правительство, которое будет заниматься решением этих проблем. Если придут специалисты, новый министр экономики и так далее, проблемы можно начать решать», - отметил он.
Политолог назвал две основные проблемы, с которыми сегодня столкнулась страна.
«Тут необходимо делать что-то принципиальное. Потому что один из кризисов - это энергетический кризис, который связан с повышенными ценами на энергию. А это связано с высокими ценами на газ, что напрямую связано с конфликтом на Украине. Я не исключаю, что поставки газа из России возобновятся, это возможно при определенных условиях. Во-вторых, очень большой социальный кризис у нас. Он связан с тем, что переполнены социальные бюджеты, в том числе на мигрантов. Если сейчас сирийцы или украинцы в больших объемах будут возвращаться к себе домой, то это разрядит обстановку социальных бюджетов», - заключил собеседник НСН.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера — лидера Свободной демократической партии (СвДП), которая входит в тройку правящих партий. Вслед за Линднером из правительства ушли еще два министра от СвДП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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