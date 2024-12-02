«Россия не покупает»: В Германии ожидают массовых закрытий автомобильных заводов

Ульрих Зингер заявил НСН, что крупные компании планируют переносить свои заводы в США, так как там более дешевая электроэнергия. 

Германию ждут массовые закрытия автомобильных заводов и увольнения на фоне того, что Россия официально не покупает немецкие машины, а Германия отказалась от дешевого российского газа, заявил НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.

Конвейеры девяти немецких заводов Volkswagen были остановлены в результате предупредительной забастовки рабочих. Об этом сообщает Reuters. Сотрудники заводов протестуют закрытия части производства и сокращений. Переговоры между крупнейшим профсоюзом Германии IG Metall и Volkswagen назначены на 9 декабря. Ульрих Зингер подчеркнул, что проблемы существуют и в других областях промышленности.

Volkswagen продаст свой завод в Китае

«Это проблема не только автомобильной промышленности, у нас проблемы везде, где требуется энергия. Огромная проблема! В химии, и в другой промышленности. Заводы закрываются, уходят в Америку. Самый большой завод в Баварии по производству дров сегодня тоже закрыли. Почему так происходит? Россия не покупает наши автомобили больше официально, мы сами ввели санкции. Покупателей гораздо меньше. Я был в Москве несколько лет назад, одни немецкие машины носились по дорогам, а сейчас одни китайские машины. Если Россия не покупает, кто может себе позволить такие дорогие машины в таком масштабе? Грозят массовые увольнения, заводы построят в другом месте», - рассказал он.

Другой не менее важной причиной такого положения дел Зингер назвал отказ Германии от дешевого российского газа.

«Мы не покупаем российский газ, у нас все дорого. Если у нас будет снова дешевая энергия, проблема сразу решится. Сейчас у нас все гораздо дороже, это самый больной вопрос для нас. Предлагается использовать энергию солнца и ветра, например. Но здесь есть свои нюансы, все всё понимают. Эти два фактора приводят к тому, что происходит беда. Экономическая ситуация у нас очень плохая, люди иногда не могут просто топить свою квартиру, электричество очень дорогое. Мы каждый день читаем, что компании закрываются или уходят в Америку, строят там заводы, где энергия дешевле», - подытожил собеседник НСН.

Ранее гендиректор Volkswagen Томас Шефер назвал неизбежным закрытие заводов в Германии и увольнения рабочих с целью сокращения расходов концерна на четыре млрд евро, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Hendrik Schmidt / AP
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