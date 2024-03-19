«Ресурсов хватит!»: Россия может полностью отказаться от вылова рыбы в Японии
Георгий Мартынов заявил НСН, что Япония и Корея больше заинтересованы в соглашениях с Россией.
В России достаточно ресурсов, чтобы полностью обеспечить рыбой всю страну и торговать с дружественными странами, заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов в беседе с НСН. По его словам, Япония и Южная Корея сегодня больше заинтересованы в соглашениях с Москвой.
Росрыболовство вместе с Госдумой и Совфедом проанализирует соглашения о рыболовстве между Россией и другими странами, чтобы понять, есть ли среди них невыгодные, заявил РБК глава ведомства Илья Шестаков.
«Могу высказать свое личное мнение, исходя из того, что мы находимся в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Основной вылов у нас именно на этот бассейн приходится. В прошлом году мы выловили примерно 5,5 млн тонн в целом по России, около четырех миллионов приходятся на Дальний Восток. Для нас важны отношения и соглашения сегодня с Китаем и Северной Кореей, это из дружественных нам стран. Из недружественных стран – с Японией, Южной Кореей. У берегов США мы не работали, серьезных соглашений у нас нет», - рассказал он.
Собеседник НСН отметил, что Россия сегодня полностью может обеспечить себя рыбой и торговать с дружественными странами.
«Мы работаем в зоне Японии, мы там вылавливаем скумбрию, сардину. Но могу сказать, что у России достаточно ресурсов, чтобы полностью обеспечить рыбой всю страну и торговать с нашими дружественными странами. Другой вопрос в том, что нужно будет выходить в открытый океан, не в зоны других государств. Для этого нужна только наша добрая воля и экономическая целесообразность. Мы там должны, конечно, присутствовать, включая Антарктиду. Это наша перспектива, над этим надо работать», - подчеркнул он.
При этом, по словам Мартынова, Япония и Корея в большей степени заинтересованы в соглашениях с Россией.
«Вопрос еще в том, что иностранным партнерам выгодно с нами сотрудничать. Взять ту же Японию – они с удовольствием работают на наших объектах промысла. Они работали возле наших Курильских островов. Южная Корея тоже заинтересована в сотрудничестве – особенно по вылову минтая в Охотском море. Они в нас заинтересованы больше, чем мы в них. На севере там другая ситуация, говорю только о Дальнем Востоке», - подытожил собеседник НСН.
До этого в Росрыболовстве сообщили, что Россия экспортировала в 2023 году 2,2 млн тонн рыбной продукции, что на 12% выше показателя 2022 года. Подчеркивается, что основным покупателем российской рыбной продукции в прошлом году был Китай. Согласно данным, страна за год нарастила закупки в два раза, до 1,21 млн тонн. На втором месте по объему поставок оказалась Южная Корея (617 тысяч тонн), на третьем – Нидерланды, передает «Радиоточка НСН».
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