Бессмысленное «заграждение»: В России раскритиковали повышение пошлины на ввоз электромобилей
Возможное повышение таможенной пошлины на ввоз электромобилей в Россию и другие страны Евразийского экономического союза с нуля до 15% - абсолютно несвоевременная мера. Такую оценку обсуждаемой заградительной мере дала председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.
Повысить ввозную пошлину для данного вида транспорта ранее предложила Евразийская экономическая комиссия. Однако, по словам эксперта, в нынешних условиях это необоснованная инициатива.
«Таможенная пошлина, это - заградительный инструмент. Как правило, их ввод связан с тем, что мы защищаем внутренний рынок российских продуктов от иностранных конкурентов. На сегодняшний день, к сожалению, в России электромобили не производятся. Есть, конечно, и частные случаи. Но в промышленном масштабе защищать отечественный рынок не приходится, поскольку его просто нет», – констатировала в эфире «Радио 1» Гордеева.
Она подчеркнула, что пошлины на ввоз электромобилей в России были отменены с целью развития этого транспорта в стране, чтобы не упустить новые технологии, поскольку мировое сообщество уже начало отказываться постепенно от выпуска бензиновых и дизельных автомобилей.
По оценке главы Ассоциации, количество электротранспорта в России в последнее время увеличилось, особенно на Дальнем Востоке. Среди плюсов новой технологии Ия Гордеева назвала экологичность, чистоту, отсутствие шума и вибрации, а также сохранение дорожного полотна.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил предпринимателю из США Илону Маску построить в регионе завод по выпуску автомобилей Tesla.
Как уточнили в ЕЭК, в случае отмены нулевой ставки, её повышение не коснётся ввоза электротягачей и электросамосвалов.
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