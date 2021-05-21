Бессмысленное «заграждение»: В России раскритиковали повышение пошлины на ввоз электромобилей

Возможное повышение таможенной пошлины на ввоз электромобилей в Россию и другие страны Евразийского экономического союза с нуля до 15% - абсолютно несвоевременная мера. Такую оценку обсуждаемой заградительной мере дала председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.

Повысить ввозную пошлину для данного вида транспорта ранее предложила Евразийская экономическая комиссия. Однако, по словам эксперта, в нынешних условиях это необоснованная инициатива.