Рюмка «рогозинки» за «Теслу» в России

Сенсационными стали нынешние заявления российского и американского конкурентов в борьбе за освоение космоса. Так, «Роскосмос» объявил о расширении сфер своей деятельности: госкорпорация зарегистрировала в качестве товарного знака фразу «Технологии, проверенные космосом» и будет продавать самые разные категории товаров, связанных с космической деятельностью. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе госкорпорации. Из этого сообщения следует, что «Роскосмос» будет торговать косметикой, бытовой химией, фармацевтической продукцией, электроприборами, нательным бельем, спорттоварами, играми и даже алкоголем.

А тем временем, глава американской компании SpaceX огорошил россиян известием, с космосом напрямую не связанным - оно касается другой его компании. Электромобили Tesla будут поставлять в Россию официально, более того, рассматривается вопрос строительства завода в России.

«Мы хотим, чтобы у нас были заводы в разных частях мира. Потенциально мы рассматриваем и Россию», - заявил Илон Маск во время онлайн-выступления на марафоне «Новое знание», который стартовал в Москве.

Реплика американского миллиардера встретила живой отклик в губернаторском корпусе: главы сразу нескольких российских регионов включились в борьбу за право стать площадкой для фабрики Илона Маска.

«Готовы предложить все условия для того, чтобы привлечь на свою территорию компанию Tesla», – заявил «Газете.Ru» Владислав Шапша, губернатор Калужской области, где уже существует автомобильный кластер.

«Подмосковье, безусловно, лучшее место для завода Tesla. Лучшие кадры, безупречная логистика,.. мы найдем для вас идеальное место», - откликнулся глава Московской области Андрей Воробьёв в Twitter.

«Welcome to Udmurtia! Площадка для вас готова!» - сыграл на опережение губернатор Удмуртии Александр Бречалов.

Не станем углубляться в оценку российского рынка электромобилей на предмет его способности переварить далеко не самую дешевую продукцию целого завода Tesla. В конце концов, Илон Маск известен способностью принимать иррациональные на первый взгляд решения. В сравнении этих двух заявлений, «Роскосмоса» и Маска, настораживает другое: американец одновременно и весьма успешно развивает и космический и электромобильный проекты, причем, как говорится, на свои. И уже строит планы входа в Россию. Тогда как наша государственная корпорация, не блещущая прорывами на своем главном, космическом поприще, зачем-то отвлекается на совершенно непрофильную деятельность, причем, на бюджетные. Не лишним будет напомнить, что «Роскосмос» признан Счетной палатой рекордсменом по масштабам финансовых нарушений: по итогам 2020 года аудиторы обнаружили в корпорации нарушений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

Не получится ли так, что пока «Роскосмос» разменивается на белье, косметику и алкоголь, Россия если и не пересядет на автомобили Tesla, то своих космонавтов будет вынуждена отправлять на кораблях SpaceX? Провожая их под рюмочку «рогозинки»…

