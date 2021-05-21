Рюмка «рогозинки» за «Теслу» в России
Удивительные заявления титанов космической гонки, которые не вызывают радости
Сенсационными стали нынешние заявления российского и американского конкурентов в борьбе за освоение космоса. Так, «Роскосмос» объявил о расширении сфер своей деятельности: госкорпорация зарегистрировала в качестве товарного знака фразу «Технологии, проверенные космосом» и будет продавать самые разные категории товаров, связанных с космической деятельностью. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе госкорпорации. Из этого сообщения следует, что «Роскосмос» будет торговать косметикой, бытовой химией, фармацевтической продукцией, электроприборами, нательным бельем, спорттоварами, играми и даже алкоголем.
А тем временем, глава американской компании SpaceX огорошил россиян известием, с космосом напрямую не связанным - оно касается другой его компании. Электромобили Tesla будут поставлять в Россию официально, более того, рассматривается вопрос строительства завода в России.
«Мы хотим, чтобы у нас были заводы в разных частях мира. Потенциально мы рассматриваем и Россию», - заявил Илон Маск во время онлайн-выступления на марафоне «Новое знание», который стартовал в Москве.
Реплика американского миллиардера встретила живой отклик в губернаторском корпусе: главы сразу нескольких российских регионов включились в борьбу за право стать площадкой для фабрики Илона Маска.
«Готовы предложить все условия для того, чтобы привлечь на свою территорию компанию Tesla», – заявил «Газете.Ru» Владислав Шапша, губернатор Калужской области, где уже существует автомобильный кластер.
«Подмосковье, безусловно, лучшее место для завода Tesla. Лучшие кадры, безупречная логистика,.. мы найдем для вас идеальное место», - откликнулся глава Московской области Андрей Воробьёв в Twitter.
«Welcome to Udmurtia! Площадка для вас готова!» - сыграл на опережение губернатор Удмуртии Александр Бречалов.
Не станем углубляться в оценку российского рынка электромобилей на предмет его способности переварить далеко не самую дешевую продукцию целого завода Tesla. В конце концов, Илон Маск известен способностью принимать иррациональные на первый взгляд решения. В сравнении этих двух заявлений, «Роскосмоса» и Маска, настораживает другое: американец одновременно и весьма успешно развивает и космический и электромобильный проекты, причем, как говорится, на свои. И уже строит планы входа в Россию. Тогда как наша государственная корпорация, не блещущая прорывами на своем главном, космическом поприще, зачем-то отвлекается на совершенно непрофильную деятельность, причем, на бюджетные. Не лишним будет напомнить, что «Роскосмос» признан Счетной палатой рекордсменом по масштабам финансовых нарушений: по итогам 2020 года аудиторы обнаружили в корпорации нарушений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.
Не получится ли так, что пока «Роскосмос» разменивается на белье, косметику и алкоголь, Россия если и не пересядет на автомобили Tesla, то своих космонавтов будет вынуждена отправлять на кораблях SpaceX? Провожая их под рюмочку «рогозинки»…
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 937 / сут.
Умерли
118 тыс.+378 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 350 / сут.
- Россиянин Малютин стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров вольным стилем
- Бессмысленное «заграждение»: В России раскритиковали повышение пошлины на ввоз электромобилей
- ООН выделит еще 4,5 млн долларов на помощь сектору Газа
- Минпромторг готов обсуждать с Илоном Маском строительство завода Tesla в РФ
- В МИД РФ назвали причину закрытия американского консульства в Екатеринбурге
- Семьям жертв трагедии под Таганрогом выплатят по 1 млн рублей
- Два сотрудника Росгвардии погибли на учениях под Мурманском
- Зеленский ввел масштабные бессрочные санкции против РФ
- Ограничения по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлили до 12 июля
- Голикова назвала число государств, куда поставляется российская вакцина «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru