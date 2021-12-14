Аналитики допустили подъем ключевой ставки ЦБ до 8,5%

Банк России в пятницу, 17 декабря, повысит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 8,5%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на консенсус-прогноз Bloomberg и опрошенных изданием аналитиков.

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки ЦБ в декабре

Отмечается, что повышение ключевой ставки будет уже седьмым с марта 2021 года в рамках ужесточения денежно-кредитной политики. Увеличение этого макроэкономического показателя до 8,5% станет максимумом с 2017 года.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что ЦБ повысит ключевую ставку с нынешних 7,5% на 1 п.п. При этом ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что из-за высокой инфляции регулятор допускает повышение ставки на 100 базисных пунктов, напоминает Газета.ру.

Эксперты отмечают, что в первом квартале следующего года ЦБ может повысить ставку еще на 50 б.п. В то же время ряд аналитиков полагают, что ее увеличение до 8,5% станет пиком ужесточения денежно-кредитной политики, и на этом уровне инструмент ЦБ сохранится до конца 2022 года.

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ТЕГИ:ЭкспертыКлючевая СтавкаЦентробанк
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