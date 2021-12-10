Белоусов допустил новую волну инфляции в России в 2022 году

Россия в 2022 году может столкнуться с инфляцией, особенно сильно ощущаться она может во втором полугодии. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на форуме «Сделано в России».

По его словам, вторая волна инфляции, которая сейчас идет в России, может с высокой вероятностью породить третью, связанную с продовольствием.