Набиуллина заявила, что рубль ослабляется под влиянием динамики внешней торговли
Курс рубля ослабляется под влиянием динамики внешней торговли. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
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«Смотреть нужно прежде всего на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса… Сейчас если мы посмотрим на динамику курса, это тоже во многом объясняется внешней торговлей», - указала руководитель Центробанка.
По словам главы регулятора, ЦБ считает действующую денежно-кредитную политику, в том числе плавающий курс, эффективной.
В среду курс доллара на Московской бирже преодолел отметку в 91 рубль, евро поднялся выше 99 рублей. На торгах в четверг доллар достиг 93 рублей, при этом европейская валюта взлетела выше 102 рублей.
Ранее директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT заявил, что курс евро вырос из-за «инерции неэкономического характера» и уменьшения объемов поступающей в РФ валюты, получаемой от экспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru