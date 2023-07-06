Набиуллина заявила, что рубль ослабляется под влиянием динамики внешней торговли

«Смотреть нужно прежде всего на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса… Сейчас если мы посмотрим на динамику курса, это тоже во многом объясняется внешней торговлей», - указала руководитель Центробанка.

По словам главы регулятора, ЦБ считает действующую денежно-кредитную политику, в том числе плавающий курс, эффективной.

В среду курс доллара на Московской бирже преодолел отметку в 91 рубль, евро поднялся выше 99 рублей. На торгах в четверг доллар достиг 93 рублей, при этом европейская валюта взлетела выше 102 рублей.

Ранее директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT заявил, что курс евро вырос из-за «инерции неэкономического характера» и уменьшения объемов поступающей в РФ валюты, получаемой от экспорта.