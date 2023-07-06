Курс евро превысил 102 рубля

Курс евро превысил 102 рубля, доллар торгуется выше 93 рублей.

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Американская валюта растет на 2,4 рубля, до 93,4 рубля, евро - до 102 рублей.

Юань по состоянию на 10:26 по московскому времени дорожает на 31 копейку, до 12,86 рубля.

Ранее предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко рассказал «Радиоточке НСН», что реальная инфляция в продуктовом сегменте уже переступила порог в 50%.

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ФОТО: РИА Новости
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