Курс евро превысил 102 рубля
6 июля 202310:30
Курс евро превысил 102 рубля, доллар торгуется выше 93 рублей.
Американская валюта растет на 2,4 рубля, до 93,4 рубля, евро - до 102 рублей.
Юань по состоянию на 10:26 по московскому времени дорожает на 31 копейку, до 12,86 рубля.
Ранее предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко рассказал «Радиоточке НСН», что реальная инфляция в продуктовом сегменте уже переступила порог в 50%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru