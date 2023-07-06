Курс евро превысил 102 рубля

Американская валюта растет на 2,4 рубля, до 93,4 рубля, евро - до 102 рублей.

Юань по состоянию на 10:26 по московскому времени дорожает на 31 копейку, до 12,86 рубля.

Ранее предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко рассказал «Радиоточке НСН», что реальная инфляция в продуктовом сегменте уже переступила порог в 50%.



