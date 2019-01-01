Аналитик: Не стоит ждать роста цен на топливо после отмены «заморозки»

Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с НСН успокоил россиян. По его словам, во время заморозки цен правительство и нефтяные компании смогли договориться о том, какие действия последуют после ее завершения.

«Скорее всего, после отмены заморозки цен на рынке существенно ничего не изменится, поскольку в процессе заморозки цен компании пытались договориться с правительством об увеличении компенсации разницы между экспортной и внутренней ценой. Правительство пошло навстречу нефтяным компаниям. Это был камень преткновения, который преодолели. Поэтому цены, скорее всего, не увеличатся. Кроме того, стабилизация цен на внутреннем рынке способствует относительно спокойная внешняя конъюнктура, именно цены на нефть, которые снизились. Это снижает эффективность экспортных поставок. Если мы, допустим, обратим внимание на дизельное топливо, то розничные цены с начала года даже опустились на полпроцента. А экспортная цена соответствует внутренней. Это говорит о том, что в принципе будет насыщение рынка и цена не пойдет вверх», - пояснил он.

Гордеев также отметил, что предотвратить скачок цен на топливо и, в частности, на бензин помогут и другие факторы. По мнению эксперта, рост цен на топливо не представит в этот раз уникальных показателей. Формирование стоимости будет происходить по традиционному сценарию.

«Что касается бензина, то у нас достаточно высокий уровень запасов, а экспортная цена не значительно превышает внутреннюю. Кроме того, для нас закрыт рынок Казахстана, куда мы экспортировали значительную часть нашего топлива, потому что теперь они производят его самостоятельно. Поэтому какая-то часть этого топлива остается у нас на рынке. Эти вот договоренности нефтяных компаний с правительством, скорее всего, будут соблюдены, поскольку в целом фискальная нагрузка в экономике увеличилась и в принципе правительство не заинтересовано в дальнейшем росте цен. Удерживая курс рубля к доллару на текущем уровне, дает нефтяным компаниям преимущество. Они за счет этого получают дополнительно прибыль, только на разнице курсов. Поэтому, если есть тут какие-то потери, они смогут это компенсировать. Исходя из этого, к концу года, наверное, чуть выше инфляции цены увеличатся. Это около 5% получается. Имеется в виду, что 5-7% в целом за год будет повышение. В течение года локальные скачки, конечно, возможны, поскольку сейчас сезонный спрос. Обычно летом происходит увеличение, потом фиксируется цена на максимуме, а весной идет постепенно на спад», - заключил собеседник НСН.

Ранее Минпромторг подготовил изменения в правила продажи бензина и дизельного топлива. Согласно поправкам, сотрудников АЗС обяжут сверять достоверность показаний с помощью мерника и предъявлять потребителю паспорт топлива по первому требованию. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с НСН рассказал, что в правилах по продаже бензина и дизельного топлива нет ничего нового, они лишь закрепляют на законодательном уровне права клиентов АЗС, которые и раньше соблюдались в полной мере.

