Глава Минэнерго заявил, что Россия перенаправила поставки нефти после эмбарго

Как отметил министр, на фоне санкций важно сохранить уровень добычи, переработки и экспорта сырья, соответственно — доходов бюджета. Россия ведет работу по переориентации поставок в Азию, Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток.

«Уже сегодня могу констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго — снижения продаж не произошло», — цитирует Шульгинова ТАСС.

Министр подчеркнул, что РФ в 2022 году увеличила экспорт нефти. Кроме того, Москва утвердила план развития инфраструктуры экспорта сырья до 2026 года, в рамках которого будут расширены все основные нефтеналивные порты страны — Козьмино, Приморск, Новороссийск — и мощности увеличатся более чем на 26 млн тонн.

