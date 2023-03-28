Глава Минэнерго заявил, что Россия перенаправила поставки нефти после эмбарго

Россия полностью перенаправила объемы поставок нефти и нефтепродуктов, которые выпали из-за эмбарго стран Евросоюза и Группы семи. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. в ходе итогового заседания коллегии министерства.

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Как отметил министр, на фоне санкций важно сохранить уровень добычи, переработки и экспорта сырья, соответственно — доходов бюджета. Россия ведет работу по переориентации поставок в Азию, Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток.

«Уже сегодня могу констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго — снижения продаж не произошло», — цитирует Шульгинова ТАСС.

Министр подчеркнул, что РФ в 2022 году увеличила экспорт нефти. Кроме того, Москва утвердила план развития инфраструктуры экспорта сырья до 2026 года, в рамках которого будут расширены все основные нефтеналивные порты страны — Козьмино, Приморск, Новороссийск — и мощности увеличатся более чем на 26 млн тонн.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:НефтьРоссияМинэнерго РФ

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