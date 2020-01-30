Белорусский политолог: Лукашенко привык «воевать» по поводу и без!

«Дело в том, что Лукашенко – человек военный, с опытом солдатской и офицерской службы. И если идея для него приобрела военный оттенок - возможно всё. Особенно в вербальном смысле. Кроме того, по должности Лукашенко главнокомандующий. И уже поэтому он – военный стратег. Исходя из этого, термин “война” для Лукашенко является привычным. А еще термином “война” объясняют в Беларуси почти любую ситуацию. Например, война за урожай ведется там каждый год. Есть войны со снегом, с засухой, с паводками. Недавно была война с дикими кабанами. Победили, истребили кабанов под ноль. Обещают скорую войну с бобрами, потому что они тоже расплодились, подрывают продовольственную безопасность (это белорусские учёные вычислили угрозу). Война с тунеядцами была в Беларуси. Но там, вроде, тунеядцы победили, поэтому войну тихо свернули. Поэтому разговоры о войне за энергоресурсы -- они из этой же линейки управленческих методов, как-то всё-таки надо мобилизовать население и подчиненных. Война, как известно, все спишет, поэтому все управленческие, все экономические провалы, подорожание бензина, временное снижение производства нефтепродуктов на экспорт, пробивание новых дырок для затягивания поясов - всё будет списано за счет “войны”. Ну какой лояльный и приличный гражданин республики посмеет требовать повышения зарплаты, когда кругом война?” - риторически спросил Александр Зимовский.

Президент Лукашенко всего два дня назад уже говорил, что идет война. Тогда он выступал перед представителями белорусского крестьянства и руководителями-аграриями, и напомнил, что «20 лет назад в Беларуси жрать было нечего» - (цитата по БелТА). Александр Зимовский объясняет это игрой президента на противоречивых чувствах белорусского народа.

«Используя идеологему “войны”, руководитель республики пытается на всю катушку включать эмоциональную амбивалентность у своей аудитории. Однако слово “война” в Беларуси настолько затёртое из-за постоянного употребления, что реакция на очередную “войну” у населения индифферентная. Граждане Беларуси понимают, что властями ставится какой-то большой экономический эксперимент с нефтью. После которого гражданам будет ещё хуже. Но им не называют противника. У Лукашенко нет ресурса, чтобы продемонстрировать организованный гнев трудящихся. Народ не идёт громить русское посольство, местная интеллигенция не пытается разбудить совесть у российских нефтеолигархов. И даже белорусские штатные русофобы без предоплаты не выходят на пикеты. Все ждут, когда Лукашенко прямо скажет, с кем он воюет. Потому что воевать с невидимой рукой рынка нефти - это как-то уж очень абстрактно. Отсюда в белорусских массах реакция совершенно булгаковская: “На учёт возьмусь, а воевать - шиш с маслом"», - саркастически заметил политолог.



Ранее Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник РИА Новости. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии. Политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН выразил уверенность, что манипуляции властей Белоруссии с нефтью могут отразиться на падении ВВП, что в свою очередь плохо повлияет на благосостояние населения, и как результат, это может вылиться в волнения и протесты.

