Начинания министра спорта в футболе могут столкнуться с проблемами из-за специфики спорта, хотя его первые шаги вызывают оптимизм, рассказал НСН экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) могут ввести потолок зарплат на примере Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью «России 24». Ограничения в хоккее не дозволяют командам тратить на выплату зарплат более 900 миллионов рублей в год. Бывший футболист усомнился, что эта мера будет работать в футболе, хотя и поддержал инициативу.