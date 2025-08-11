«Легко обойдут»: Булыкин объяснил, почему невозможно ввести потолок зарплат для футболистов
Многие футбольные нюансы позволяют не соблюдать потолок зарплат, в этом вопросе нужен комплексный подход, заявил НСН Дмитрий Булыкин.
Начинания министра спорта в футболе могут столкнуться с проблемами из-за специфики спорта, хотя его первые шаги вызывают оптимизм, рассказал НСН экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.
В Российской премьер-лиге (РПЛ) могут ввести потолок зарплат на примере Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью «России 24». Ограничения в хоккее не дозволяют командам тратить на выплату зарплат более 900 миллионов рублей в год. Бывший футболист усомнился, что эта мера будет работать в футболе, хотя и поддержал инициативу.
«Здорово, что министр идет в правильном направлении, я его полностью поддерживаю, но, к сожалению, есть футбольные тонкости, которые сильно отличаются от хоккея, где уже существуют ограничения. Потолок зарплат здесь можно будет легко обойти. У нас есть особенности трансферов и еще куча вещей, которых нет в хоккее. Когда чиновники дойдут до комиссионных выплат, до продаж, тогда и можно сказать, что сделан хороший шаг. Сегодня уже надо передать большое спасибо за то, что министр хочет привести футбол в порядок и начал с лимита на легионеров. Чтобы сделать что-то еще, нужно знать футбол, и здесь нужны другие меры, которые, думаю, в ближайшем будущем Дегтярев тоже найдет», — подчеркнул он.
Ранее экс-игрок сборной России и «Спартака» Александр Мостовой назвал в эфире НСН зарплаты российских игроков необоснованно высокими.
