Число пострадавших при атаках ВСУ на Белгородскую область выросло до шести

Помимо этого, в селе Соболевка Валуйского округа дрон ударил по легковому автомобилю, ранив проходившего мимо мужчину. Его доставляют в Валуйскую ЦРБ с осколочными ранениями поясницы и ноги

Ранее сообщалось о четырех пострадавших, в том числе женщине с осколочными ранениями в Шебекино, мужчине с баротравмой и осколочными ранениями в селе Ясные Зори, а также супружеской паре, раненной при атаке дрона на дом в Красной Яруге, передает «Радиоточка НСН».

