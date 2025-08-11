Число пострадавших при атаках ВСУ на Белгородскую область выросло до шести
В Белгородской области зафиксированы новые случаи ранений мирных жителей в результате ударов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до двух — в больницу самостоятельно обратился мужчина с баротравмой.
Помимо этого, в селе Соболевка Валуйского округа дрон ударил по легковому автомобилю, ранив проходившего мимо мужчину. Его доставляют в Валуйскую ЦРБ с осколочными ранениями поясницы и ноги
Ранее сообщалось о четырех пострадавших, в том числе женщине с осколочными ранениями в Шебекино, мужчине с баротравмой и осколочными ранениями в селе Ясные Зори, а также супружеской паре, раненной при атаке дрона на дом в Красной Яруге, передает «Радиоточка НСН».
