Трамп отложил введение повышенных пошлин на импорт из Китая на 90 дней

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на 90 дней приостановки введения новых повышенных пошлин на китайские товары, сообщает CNBC со ссылкой на представителя Белого дома.

Документ был подписан за несколько часов до окончания предыдущей паузы, которую Трамп ввел ранее, чтобы отсрочить рост тарифов против КНР.

Вэнс: Трамп обдумывает введение пошлин против Китая за покупку российской нефти

Решение предотвращает немедленное повышение ставок на импорт из Китая и сохраняет действующие условия торговли между двумя странами на ближайшие три месяца.

В 2025 году торговые отношения США и Китая снова обострились: стороны подняли взаимные тарифы, которые в пике доходили почти до 145%. В мае Вашингтон и Пекин договорились о 90-дневной паузе, в ходе которой пошлины были снижены примерно до 30% с учетом дополнительных сборов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:КитайСШАПошлиныДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры