Трамп отложил введение повышенных пошлин на импорт из Китая на 90 дней
Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на 90 дней приостановки введения новых повышенных пошлин на китайские товары, сообщает CNBC со ссылкой на представителя Белого дома.
Документ был подписан за несколько часов до окончания предыдущей паузы, которую Трамп ввел ранее, чтобы отсрочить рост тарифов против КНР.
Решение предотвращает немедленное повышение ставок на импорт из Китая и сохраняет действующие условия торговли между двумя странами на ближайшие три месяца.
В 2025 году торговые отношения США и Китая снова обострились: стороны подняли взаимные тарифы, которые в пике доходили почти до 145%. В мае Вашингтон и Пекин договорились о 90-дневной паузе, в ходе которой пошлины были снижены примерно до 30% с учетом дополнительных сборов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Борис Щербаков госпитализирован с переломом шейки бедра
- Трамп отложил введение повышенных пошлин на импорт из Китая на 90 дней
- Трамп отменил пошлины на импорт золота в США
- Россиянам дали совет, как сэкономить на новогоднем отдыхе
- Каллас заявила, что ЕС готовит новые санкции против России
- Джорджина Родригес объявила о помолвке с Криштиану Роналду
- «Легко обойдут»: Булыкин объяснил, почему невозможно ввести потолок зарплат для футболистов
- Число пострадавших при атаках ВСУ на Белгородскую область выросло до шести
- «Вопрос жизни и смерти»: Кому угрожают США на Кавказе
- В Дагестане арестован бывший гендиректор «Газпром трансгаз Махачкала»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru