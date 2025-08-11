Трамп отложил введение повышенных пошлин на импорт из Китая на 90 дней

Решение предотвращает немедленное повышение ставок на импорт из Китая и сохраняет действующие условия торговли между двумя странами на ближайшие три месяца.

В 2025 году торговые отношения США и Китая снова обострились: стороны подняли взаимные тарифы, которые в пике доходили почти до 145%. В мае Вашингтон и Пекин договорились о 90-дневной паузе, в ходе которой пошлины были снижены примерно до 30% с учетом дополнительных сборов, передает «Радиоточка НСН».

