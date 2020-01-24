Лукашенко пожаловался по «поставленную раком» Белоруссию

«Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее», - заявил Лукашенко, добавив, что пора прекращать быть «белыми и пушистыми».

Ранее Лукашенко заявил, что Минск не собирается полностью отказываться от российской нефти, однако будет прорабатывать варианты альтернативных поставок из других стран.

Напомним, Москва начала так называемый маневр в нефтяной отрасли, постепенно обнуляя экспортную пошлину и повышая ставку налога на добычу полезных ископаемых.

В Белоруссии заявили, что это приведет к резкому сокращению налоговых поступлений в бюджет республики, получаемых за счет вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты. Свои потери с 2019 по 2024 год Минск оценивает в 10-11 миллиардов долларов.

