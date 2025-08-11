США закроют небо над Анкориджем в день встречи Путина и Трампа

Федеральное управление гражданской авиации США 15 августа ограничит полеты над Анкориджем (Аляска) в связи с саммитом президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Согласно уведомлению FAA, запрет будет действовать в радиусе 48,3 километров и на высоте до 5,5 тысяч метров в течение одного дня.

СМИ: Трамп открыт идее возможного саммита с Россией и Украиной

Кремль и Белый дом ранее подтвердили, что встреча лидеров состоится в пятницу. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что США предлагали формат переговоров с участием Владимира Зеленского, однако Москва предложила сосредоточиться на двустороннем саммите.

Путин отмечал, что встреча с Зеленским возможна, но для этого необходимы определённые условия, которых пока нет, передает «Радиоточка НСН».

