США закроют небо над Анкориджем в день встречи Путина и Трампа

Кремль и Белый дом ранее подтвердили, что встреча лидеров состоится в пятницу. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что США предлагали формат переговоров с участием Владимира Зеленского, однако Москва предложила сосредоточиться на двустороннем саммите.

Путин отмечал, что встреча с Зеленским возможна, но для этого необходимы определённые условия, которых пока нет, передает «Радиоточка НСН».

