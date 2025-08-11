СМИ: Борис Щербаков госпитализирован с переломом шейки бедра
11 августа 202523:16
Народный артист России Борис Щербаков доставлен в больницу после падения, сообщил источник «Известий». У 75-летнего актера диагностирован перелом шейки бедренной кости.
В декабре прошлого года у Щербакова выявили проблемы с лучезапястными суставами, а в сентябре он перенёс сердечный приступ.
Борис Щербаков родился в декабре 1949 года в Ленинграде.
Он известен ролями в фильмах и сериалах «Гостья из будущего», «Красная королева», «Убойная сила» и других, передает «Радиоточка НСН».
