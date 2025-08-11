СМИ: Борис Щербаков госпитализирован с переломом шейки бедра

Народный артист России Борис Щербаков доставлен в больницу после падения, сообщил источник «Известий». У 75-летнего актера диагностирован перелом шейки бедренной кости.

В декабре прошлого года у Щербакова выявили проблемы с лучезапястными суставами, а в сентябре он перенёс сердечный приступ.

Госпитализированный режиссер Коппола заявил, что с ним всё хорошо

Борис Щербаков родился в декабре 1949 года в Ленинграде.

Он известен ролями в фильмах и сериалах «Гостья из будущего», «Красная королева», «Убойная сила» и других, передает «Радиоточка НСН».

