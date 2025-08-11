Трамп отменил пошлины на импорт золота в США

Импортируемое в США золото не будет облагаться пошлинами, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее о введении сборов на ввоз килограммовых слитков сообщала Financial Times со ссылкой на письмо Таможенной службы США.

По данным издания, мера могла ударить по Швейцарии, крупнейшему мировому центру переработки золота, где именно такие слитки составляют основу экспорта в США и являются стандартом на бирже Comex в Нью-Йорке.

Стоимость золота превысила $3450 впервые с 22 июля

Президент Швейцарской ассоциации производителей и трейдеров драгоценных металлов Кристоф Вильд тогда назвал пошлину «очередным ударом» по торговле между странами.

Bloomberg сообщал, что введение пошлин выше ожидаемых 15% могло бы способствовать росту цен на золото до $3300-3600 за унцию в течение трех месяцев. Теперь отмена сбора может снизить давление на рынок, передает «Радиоточка НСН».

