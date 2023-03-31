Беглов назвал сроки начала выпуска Lada на бывшем заводе Nissan
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что выпуск первого автомобиля Lada на бывшем заводе Nissan планируется в июне текущего года, сообщает РИА Новости.
На заседании промышленного совета Северной столицы он отметил, что городские власти работают в прямом контакте с Минпромторгом РФ и уже было найдено несколько решений, чтобы задействовать производственные площади, с которых ушли иностранные автопроизводители.
«Там есть еще вопрос, но по двум основным заводам... Они начнут работать, я думаю, что в ближайшее время... В июне получим с конвейера первый автомобиль Lada», - рассказал Беглов.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, в свою очередь, допустил, что производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan начнётся в дни проведения в Петербургского международного экономического форума, запланированного на 14-17 июня.
Ранее в пресс-службе АвтоВАЗа заявили, что выпуск Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге планируется начать во втором квартале текущего года, сообщает НСН.
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