«АвтоВАЗ» начнет выпускать Lada на бывшем заводе Nissan в России во II квартале 2023 года

В сообщении говорится, что «АвтоВАЗ» планирует выпуск новых моделей бренда в сегментах C и D. Автопроизводитель увеличивает производство после сильного спада в прошлом году.

Во вторник, 28 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о снижении производительности завода «АвтоВАЗа» в Тольятти в 2022 году.

По словам регионального главы, «АвтоВАЗ» планирует начать производить до 400 тысяч автомобилей и машинокомплектов в следующем году.

