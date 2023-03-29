«АвтоВАЗ» начнет выпускать Lada на бывшем заводе Nissan в России во II квартале 2023 года
«АвтоВАЗ» начнет выпускать Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года, сообщила пресс-служба концерна.
В сообщении говорится, что «АвтоВАЗ» планирует выпуск новых моделей бренда в сегментах C и D. Автопроизводитель увеличивает производство после сильного спада в прошлом году.
Во вторник, 28 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о снижении производительности завода «АвтоВАЗа» в Тольятти в 2022 году.
По словам регионального главы, «АвтоВАЗ» планирует начать производить до 400 тысяч автомобилей и машинокомплектов в следующем году.
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