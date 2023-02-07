АвтоВАЗ купил у «НАМИ» бывший завод Nissan в Петербурге

В сообщении говорится, что компания стала владельцем 99% предприятия «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» за символическую стоимость в размере одного евро. ФГУП «НАМИ» оставило себе 1%, а также опцион по обратному выкупу этих активов маркой Nissan в течение шести лет.

Замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов заявил, что АвтоВАЗу предстоит не только запустить производство автомобилей на площадке, но и «обеспечить уверенное повышение уровня локализации» продукции.

«Мы подтверждаем планы по возобновлению производства автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге уже во втором полугодии 2023 года. Это будут новые модели под брендом Lada в сегментах С и D», - добавил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Ранее компания Nissan покинула российский рынок, все активы марки в РФ приобрело ФГУП «НАМИ», сообщает RT.

