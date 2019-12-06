«Газпром» заплатил «Нафтогазу» 2 миллиарда долларов

По решению Стокгольмского арбитража «Газпром» выплатил «Нафтогазу» долг в 2,1 млрд долларов. Об этом рассказал глава украинской компании Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net. По словам топ-менеджера, это 45% всей компенсации, которая была в феврале 2018 года присуждена украинской компании в арбитраже. «Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины», - заявил он. Коболев добавил, что «Нафтогаз» намерен взыскать с российской компании оставшуюся часть долга, которая составляет со всеми процентами около 3 млрд долларов.

В понедельник, 2 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев будет настаивать на выплате «Газпромом» долгов в рамках Стокгольмского арбитража при рассмотрении предложений Москвы о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа. Оржель, однако, заявил, что Киев не откажется зачесть долг прямыми поставками российского газа на соответствующую сумму. Министр добавил, что если сторонам не удастся прийти к соглашению, то Киев не станет отзывать иски против «Газпрома» из судов.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН заявил, что бартером «Газпром» ничего отдавать не будет, но может предложить скидку на поставки газа.