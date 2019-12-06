«Газпром» заплатил «Нафтогазу» 2 миллиарда долларов
Эксперты рассказали НСН, что поможет украинской и российской компаниям закончить споры и не потерять лицо.
По решению Стокгольмского арбитража «Газпром» выплатил «Нафтогазу» долг в 2,1 млрд долларов. Об этом рассказал глава украинской компании Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net. По словам топ-менеджера, это 45% всей компенсации, которая была в феврале 2018 года присуждена украинской компании в арбитраже. «Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины», - заявил он. Коболев добавил, что «Нафтогаз» намерен взыскать с российской компании оставшуюся часть долга, которая составляет со всеми процентами около 3 млрд долларов.
В понедельник, 2 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев будет настаивать на выплате «Газпромом» долгов в рамках Стокгольмского арбитража при рассмотрении предложений Москвы о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа. Оржель, однако, заявил, что Киев не откажется зачесть долг прямыми поставками российского газа на соответствующую сумму. Министр добавил, что если сторонам не удастся прийти к соглашению, то Киев не станет отзывать иски против «Газпрома» из судов.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН заявил, что бартером «Газпром» ничего отдавать не будет, но может предложить скидку на поставки газа.
«Он ("Газпром" — НСН) в принципе не согласен с решением арбитража в Стокгольме. Единственное, что можно обсуждать, — дополнительную скидку по газу. Сейчас мы говорим о 20-25%, теоретически можно говорить о большей скидке, которая бы позволила начать нормальные прямые поставки газа на территорию Украины. С другой стороны, за счет большей скидки уйти от претензий по этому спору. Тогда бы все стороны сохранили лицо», — пояснил эксперт.
За исками «Нафтогаза» стоят, в том числе, и личные интересы исполнительного директора компании Юрия Витренко, заявил в эфире НСН член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев.
«Могу предположить, что какая-то часть средств, выигранных в арбитражных судах, идет на премиальные выплаты господину Витренко и других руководителей "Нафтогаза". По все видимости, они борются за собственные деньги и никаких политических подоплек на то, что будет продолжаться транзит газа через Украину, нет. В остальном же поведение руководителей украинской компании абсолютно нелогично», — считает Танкаев.
18 ноября «Газпром» сделал «Нафтогазу» предложение продлить действующий контракт о транзите газа через территорию Украины или заключить новый договор сроком на год. Условием для продолжения сотрудничества российская газовая монополия назвала прекращение всех судебных разбирательств, а также отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже.
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