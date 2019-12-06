Новости за ночь: «Нафтогаз» взыскал через суд более 2 млрд долларов с «Газпрома»

Украина взыскала с «Газпрома» 2,1 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net. Топ-менеджер уточнил, что это 45% всей компенсации, которая была в феврале 2018 года присуждена украинской компании в арбитраже. Коболев добавил, что «Нафтогаз»намерен взыскать с российской компании оставшуюся часть долга, это порядка 3 млрд долларов.

29 ноября исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что Украина и Россия обсуждают возможность выплат «Газпромом» по решению Стокгольмского арбитража 3 млрд долларов в виде поставок газа Киеву на соответствующую сумму.