СМИ: Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России

В июле доля отказов в платежах через банки Центральной Азии возросла до 30%, сообщает РБК со ссылкой на обзор транспортных компаний ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade.

Проблема затрагивает Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Средний срок обработки платежей увеличился до двух недель, что на 15% больше по сравнению с июнем.