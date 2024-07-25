СМИ: Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России

В июле доля отказов в платежах через банки Центральной Азии возросла до 30%, сообщает РБК со ссылкой на обзор транспортных компаний ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade.

Проблема затрагивает Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Средний срок обработки платежей увеличился до двух недель, что на 15% больше по сравнению с июнем.

Денежные переводы из РФ в Армению в первом квартале снизились на 40%

Финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский отметил, что текущие трудности обусловлены ужесточением требований комплаенса со стороны банков в этих странах.

Банки теперь требуют больше документов и объяснений, таких как информация о компании, ее учредителях, клиентах, источниках средств и деталях сделки. Проблемы усугубились во втором квартале 2024 года, особенно при расчетах в национальных валютах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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