В Госдуме назвали возможные сроки начала тестирования цифрового рубля

Тестирование цифрового рубля может стартовать с конца нынешнего года, сообщил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах Гайдаровского форума. Как пояснил парламентарий, это станет возможным только после разработки законодательства относительно использования отечественной электронной денежной единицы.

По мнению Аксакова, к этой работе преступит уже Дума нового созыва после выборов в сентябре. Глава комитета отметил, что сейчас идёт активное обсуждение доклада Центробанка на эту тему, который появился в прошлом году.

В частности, в ближайшее время к дискуссии подключиться Сбербанк, у которого несколько иной подход к цифровому рублю, чем у регулятора. В кредитной организации считают, что можно токенизировать безналичные рубли на счетах банков - сделать из них цифровые. Это позволит расширить использование электронного рубля.

