Банкиры устали: в АРБ осудили прогнозы о сокращении числа банков
Такие заявления подыгрывают тем, кому не нужна конкуренция, а остальным становится ещё сложнее выживать, отметил Гарегин Тосунян.
Некоторые участники рынка и представители регулирующих органов хотят как можно быстрее уменьшить количество банков, чтобы сократить конкуренцию, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Почти 30 кредитных организаций могут прекратить свое существование к октябрю 2022 года из-за снижения прибыли в результате изменений на рынке кредитования, отмечалось в обзоре «Индекс здоровья банковского сектора» рейтингового агентства «Эксперт РА». В зоне риска почти половина банков, которые имеют низкие рейтинги, писали «Известия» со ссылкой на исследование.
«Я к таким рейтингам и прогнозам очень отрицательно отношусь. Такие прогнозы в определенной степени инициируются теми, кто хочет значительного сокращения банков. У банков есть проблема, безусловно. У некоторых участников рынка и представителей регулирующих органов есть желание как можно быстрее сократить количество банков, чтобы конкуренция была меньше, и, чтобы можно было похвалиться тем, что система очищается за счет сокращения. У нас и так иссыхает банковское поле, особенно в регионах. Надо обеспечивать какие-то преференции небольшим организациям, чтобы они выживали и могли работать, особенно в глубинке, где банков становятся все меньше», - отметил Тосунян.
По его словам, в России примерно 50 регионов имеют либо один местный банк, либо вообще ни одного. Банкир подчеркнул, что такая тенденция - это фактически результат нарушения конкуренции на рынке.
«Нормальную маржу себе обеспечивают единицы крупнейших банков. В условиях высоких процентных ставок они обеспечивают себе сверхдоходность, а нормальные рыночные банки не в состоянии обеспечить себе такую маржу, потому что у них затраты высокие, а доходность не может быть таковой, ибо у них нет государственных подпиток, нет возможности участвовать в программах. Такая проблема есть, потому что все больше идет расслоение банковской системы. Даже среди крупнейших банков идет мощное расслоение. Любое расслоение приводит к серьезным негативным последствиям для рынка и его монополизации», - подчеркнул Тосунян.
Также банкир добавил, что за последнее время участился добровольный отказ банков от лицензий.
«Ввели в оборот понятие "усталость банкиров". В таких условиях люди устают бороться за выживание, потому что им отсекают возможность нормально работать на конкурентном рынке. Стагнация экономики – это в определенной степени последствия проблем в банковской системе. Именно проблем, связанных с погоней за инфляцией, вместо погони за развитием системы», - резюмировал президент Ассоциации российских банков.
Тосунян в пресс-центре НСН ранее опроверг данные о росте просрочек по ипотечным кредитам.
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