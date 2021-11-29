Банкиры устали: в АРБ осудили прогнозы о сокращении числа банков

Некоторые участники рынка и представители регулирующих органов хотят как можно быстрее уменьшить количество банков, чтобы сократить конкуренцию, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Почти 30 кредитных организаций могут прекратить свое существование к октябрю 2022 года из-за снижения прибыли в результате изменений на рынке кредитования, отмечалось в обзоре «Индекс здоровья банковского сектора» рейтингового агентства «Эксперт РА». В зоне риска почти половина банков, которые имеют низкие рейтинги, писали «Известия» со ссылкой на исследование.