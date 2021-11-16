Банк России введет новые ограничения на выдачу кредитов
Банку России не разрешили выделять системно значимые коммерческие организации (СЗКО) в отдельную категорию при введении ограничений на выдачу кредитов. Соответствующий пункт был исключен из доработанного законопроекта о прямых количественных ограничениях. Об этом сообщает РБК.
Как пояснили в пресс-службе ЦБ, лимиты должны применяться ко всем банкам с универсальной лицензией в равной степени, «чтобы не допускать регулятивного арбитража и возможного перетока рискованных кредитов из одной группы банков в другую».
«В связи с этим возможность дифференциации макропруденциальных лимитов (прямых количественных ограничений, снижающих долю высокорискованных кредитов в новых выдачах банков — НСН) для СЗКО была исключена», — подчеркнули в регуляторе.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий ЦБ ограничивать выдачу кредитов банками и микрофинансовыми организациями, напоминает Ura.ru.
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