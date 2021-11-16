Банк России введет новые ограничения на выдачу кредитов

Банку России не разрешили выделять системно значимые коммерческие организации (СЗКО) в отдельную категорию при введении ограничений на выдачу кредитов. Соответствующий пункт был исключен из доработанного законопроекта о прямых количественных ограничениях. Об этом сообщает РБК.

Россияне задолжали по кредитам почти 24 трлн рублей

Как пояснили в пресс-службе ЦБ, лимиты должны применяться ко всем банкам с универсальной лицензией в равной степени, «чтобы не допускать регулятивного арбитража и возможного перетока рискованных кредитов из одной группы банков в другую».

«В связи с этим возможность дифференциации макропруденциальных лимитов (прямых количественных ограничений, снижающих долю высокорискованных кредитов в новых выдачах банков — НСН) для СЗКО была исключена», — подчеркнули в регуляторе.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий ЦБ ограничивать выдачу кредитов банками и микрофинансовыми организациями, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КредитыЦентробанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры